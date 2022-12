«Y’en a assez de ces sanctions contre la Russie. A cause d’elles, mes factures d’électricité et de gaz sont devenues impayables»

Cher Tonton, je te l’avoue, j’ai moi aussi eu mal au portefeuille cette année. J’ai même fait mes comptes… Mon acompte trimestriel pour l’électricité ? + 147 %, plus que doublé donc, entre le mois de mai et le mois d’août dernier. Je ne me chauffe pas au gaz, mais j’ai payé en octobre mon plein de mazout 50 % plus cher que l’hiver dernier. Quelle piqûre ! Et je ne te parle pas de l’impact que la flambée du prix de l’énergie a eu sur celui de la dinde que je viens de te servir : plus de 10 % d’inflation tous produits confondus, du jamais vu depuis les années 70…