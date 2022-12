«Aujourd’hui, la prison, ce n’est plus dissuasif. Les détenus y sont mieux logés qu’à l’hôtel.»

Tu sais, Tonton Gérard, c’est un peu plus compliqué que ça. Parce que le problème de la surpopulation carcérale, c’est un marronnier qui n’est pas près de finir transformé en bois de chauffage. Regardons un peu les chiffres, si tu le veux bien. Nos prisons sont actuellement faites pour « accueillir » 9.739 personnes. Au 22 décembre dernier, on y comptait pourtant 11.199 détenus. Je te laisse sortir ta calculette – bon allez, je le fais pour toi, cela fait 1.460 personnes en trop, ce qui offre un taux de surpopulation de 123,21 %. La conséquence de cette surpopulation, c’est que les conditions essentielles d’une détention digne ne sont pas réunies. Même après l’ajout récent de 300 lits en urgence, aujourd’hui, « 209 détenus dorment à même le sol par manque de capacité en Belgique ». Ce n’est pas moi qui le dis, mais la porte-parole de l’administration pénitentiaire belge. Et le problème, c’est que la situation va plutôt en empirant.