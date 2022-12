«Comparé aux hommes, le tennis féminin a perdu toute consistance ces dernières années»

Il est vrai qu’en comparaison aux périodes ultra-dominées par les Williams, Henin et Clijsters (pour les plus jeunes), Graf et Seles (pour les un peu moins jeunes) ou Evert et Navratilova (pour les… tu m’as compris, Tonton), le tennis féminin a pu sembler moins prévisible ces dix dernières années. Les titres en Grand Chelem de Jelena Ostapenko ou Emma Raducanu suivis, un an plus tard, d’éliminations au premier tour ; les performances plus discrètes de Garbine Muguruza et Naomi Osaka après avoir occupé la première place mondiale ; la retraite surprise d’Ashleigh Barty à seulement 25 ans… ont pu bousculer la hiérarchie du tennis féminin et le spectateur dans ses certitudes.