Comment briller au réveillon si Tonton Gérard se montre un peu relou

« La prison ? Plus assez dissuasif. » « Mes factures impayables ? La faute à l’Europe ! » « Des réfugiés ? La Belgique est le pays qui en accueille le plus ! » Il n’est pas exclu que l’une de ces phrases soit lâchée par un convive, le soir du 31. Pour éviter le silence gênant ou le conflit familial, « Le Soir » vous a concocté un petit guide, le plus factuel possible, bien sûr.