Une nouvelle marche par crainte des loups à Oudsbergen

Par Belga Publié le 29/12/2022 à 20:42 Temps de lecture: 2 min

Une nouvelle marche organisée pour conscientiser à la problématique des loups a été organisée jeudi à Oudsbergen, près de Hasselt, dans la province du Limbourg. Selon les organisateurs, les habitants de la région auraient peur des loups et n’oseraient plus sortir de chez eux la nuit. « Ici, les loups se promènent dans les jardins et les rues pendant la journée », a affirmé Bart Kelchtermans, l’un des organisateurs de cette marche. Il n’est selon lui pas possible de vivre avec les loups « et certainement pas pour nos animaux », a-t-il ajouté.

Le conseil communal d’Oudsbergen a autorisé la tenue de cette marche pour la deuxième année consécutive. Le bourgmestre, Mario Goossens (CD&V), dit comprendre l’inquiétude des résidents. Afin de sécuriser cette promenade, des mesures de sécurité ont été mises en place. « L’alcool et les flambeaux seront interdits et des stewards ainsi que des policiers » encadreront cette marche, qui avait attiré l’année dernière environ 3.000 participants. Cette année, les participants étaient près d’un millier, selon l’organisation. La randonnée était bordée de photos montrant des animaux dévorés par les loups. « Il y a déjà eu 626 victimes », assure Lotte Arkens, avocate et agricultrice locale. Cela va des moutons aux poneys en passant par des ânes, des vaches, et même un chien, dit-elle. La riveraine dénonce aussi le coût financier de chaque attaque, qui est suivie de prélèvements et analyses ADN, d’un travail de l’agence flamande Nature et Forets (ANB), ainsi que l’indemnisation du propriétaire de l’animal tué. Au total, les coûts s’élèvent à 85.000 euros par loup, a-t-elle calculé. « Nous ne sommes pas contre le loup en tant qu’animal sauvage, pour autant qu’il vive au bon endroit, mais pas dans nos zones de travail, de vie et d’habitation ».