Décès de Pelé: ses dix moments les plus marquants et les plus «belges»

1 1958 : sa première Coupe du Monde, à 17 ans

Le Brésil a attendu son héros pour gagner sa première du Monde, en 1958 en Suède. Et pourtant, la sélection du jeune prodige de Santos (dont il a porté le maillot pour la première fois à 15 ans, 10 mois et 15 jours, le 7 septembre 1956) a fait débat. Lors des deux premiers matches du Mondial, il reste sur le banc. Mais après le décevant 0-0 face à l’Angleterre, Didi et Nilton Santos, deux des cadres, réclament la titularisation de Pelé, qui prend la place de Joël, la star du Botafogo, contre l’URSS et devient, à 17 ans, 7 mois et 16 jours, le plus jeune joueur d’une Coupe du Monde (il sera détrôné en 1982 par le nord-Irlandais Whiteside, 17 ans, 1 mois et 10 jours, un record qui tient toujours). Pelé multiplie les actions de classe face aux Soviétiques, même s’il ne marque pas (2-0), puis signe le seul but du ¼ de finale contre le pays de Galles, enchaîne avec un triplé face à la France en demi (5-2) et un doublé en finale devant la Suède (5-2). Un Roi est né. Il reste à ce jour le plus jeune finaliste de l’histoire (17 ans et 249 jours).

2 1959 : le but du siècle, qui n’a pas été filmé

C’est l’histoire d’un but que personne n’a vu, hormis les 10.000 privilégiés présents le 2 août 1959 au stade du Clube Atlético Juventus, à Sao Paulo. Car à l’époque, les « petits matches » de championnat n’étaient pas filmés. Heureusement, voici quatre ans, toute l’action a été reconstituée en images de synthèse 3D (on la trouve facilement sur internet), sur base du récit de Pelé lui-même et de quelques témoins encore en vie.

Santos menait déjà 0-3, avec un doublé de Pelé (18 ans), quand le Roi s’est lancé dans un slalom hallucinant : un contrôle orienté pour dribbler un défenseur, avant d’enchaîner par un… triple coup du sombrero en faisant sauter le ballon successivement au-dessus de deux défenseurs puis du gardien, pour de conclure dans la cage vide. Et ce, sans que le ballon touche le sol. Bien sûr, le jeu allait moins vite que maintenant, et les défenseurs étaient peut-être plus naïfs. Mais on n’a quand même jamais revu un but de cet acabit…

3 1960 : il joue… 5 matches en Belgique !

Révélé par la Coupe du Monde 1958, Pelé devient un phénomène très rentable et le FC Santos une sorte de Harlem Globetrotters du foot sillonnant le monde pour faire fonctionner la pompe à fric. En 1959, avec le FC Santos et le Brésil, Pelé joue… 103 matches, dont son premier en Belgique, le 26 mai au Standard. En 1960, il en livre 81 dont 5 en Belgique (voir-ci-contre), entrecoupés d’autres parties de gala en France et en Allemagne. Du 19 mai au 12 juin, il attire… 160.000 personnes sur notre territoire : 30.000 au Standard le 19 mai, 20.000 à Anderlecht le 28 mai, 30.000 au Beerschot le 31 mai, 20.000 à La Gantoise le 11 juin et 60.000… le lendemain au Bosuil, face à une sélection anversoise (l’Antwerp, le Berschot et Berchem sont alors tous trois en D1). Les Beerschotmen Raskin et Coppens ont ainsi l’occasion de l’affronter deux fois en quinze jours.

Epuisé par tous ces matches et les innombrables sollicitations de sponsors, politiques et sympathisants, Pelé n’est pas à chaque fois au top. Sur les 13 matches joués en Belgique entre 1959 et 1976 (y compris le jubilé de Van Himst, voir par ailleurs), il marque quand même 9 buts, dont 4 au Beerschot, le 31 mai 1960. En 1976, il jouera une dernière fois en Belgique, à l’Antwerp, sous le maillot du Cosmos où il termine sa carrière.

4 1962 : le rendez-vous manqué avec Di Stefano

Lors de la finale de l’Euro 2016, Cristiano Ronaldo est sorti, blessé, à la 25e minute. Au Mondial 1962 au Chili, c’est également à la 25e minute du deuxième match de poule (0-0 face à la Tchécoslovaquie) que Pelé s’est occasionné, seul, une blessure musculaire. Mais comme les remplacements n’étaient pas autorisés, il a fini le match. Et aggravé le mal, qui l’empêcherait de rejouer dans cette compétition…

Dommage car le troisième match, c’était Brésil-Espagne, que le monde entier avait noté sur son agenda puisqu’il devait s’agir du premier match de l’histoire entre les deux meilleurs joueurs du monde. Mais, comme Pelé, Di Stefano (la star argentine du Real, Ballon d’Or 1957 et 1959 et naturalisé espagnol) était blessé. L’affrontement n’a donc jamais eu lieu et le Brésil a éliminé l’Espagne en gagnant 2-1 sur un doublé d’Amarildo, le remplaçant de Pelé. Brillant et buteur lors du premier match (2-0 contre le Mexique), Pelé a donc dû se contenter, à partir du troisième, d’encourager les siens, comme Cristiano Ronaldo 54 ans plus tard. Heureusement, Vava, Garrincha et Amarildo se sont occupés de tout ! Et le Roi a quand même soulevé son deuxième trophée mondial…

5 1965 : il fait le show contre les Diables

Curieusement, la Belgique n’a joué que quatre matches contre le Brésil. Les deux derniers, on s’en souvient : la défaite cruelle en 8e de finale du Mondial 2002 (but d’ouverture injustement annulé de Wilmots et 0-2 à la fin) et 1-2 au stade de l’Antwerp en match amical, en octobre 1988. Les deux autres, également amicaux, sont entrés dans la légende. D’abord, le 24 avril 1963, au Heysel, où les Diables ont atomisé le Brésil 5-1 avec des buts de Stockman (3), Van Himst et Aldair csc. Mais Pelé et Garrincha, blessés, ne jouaient pas…

Le 2 juin 1965, au Maracana de Rio, devant 110.000 fans déchaînés, les Brésiliens voulaient leur revanche. Assisté de Garrincha, Pelé en fut le maître d’œuvre, inscrivant les deux premiers buts aux… 6e et 12e minutes et le 4e à la 34e, le 5-0 étant déjà acquis à la mi-temps. Le numéro 10 du Brésil ridiculisa plusieurs fois les défenseurs des Diables, particulièrement sur le 2e but où deux Belges se retrouvèrent au sol, désarçonnés par les crochets diaboliques du Roi.

Les 11 martyrs du sélectionneur Constant Vanden Stock : Nicolay, Semmeling, Claessen (Standard), Heylens, Plaskie, Hanon, Stockman (Anderlecht), Van Den Boer (Saint-Trond), Baré, Albert et Gérard Sulon (FC Liégeois).

6 1966 : massacré par Jetchev et Morais

Vainqueur des deux éditions précédentes, le Brésil est évidement candidat au triplé. Mais il a, cette fois, absolument besoin de Pelé, au sommet de son art, car la plupart des champions du monde 1962 sont restés au pays, rattrapés par l’âge. Lors du premier match (Brésil-Bulgarie 2-0, buts de Pelé et Garrincha), Jetchev matraque Pelé sans vergogne, et s’en tire avec un simple avertissement. Le sélectionneur brésilien, Vicente Feola, décide alors de laisser souffler son joyau lors du deuxième match, perdu contre la Hongrie (1-3). Du coup, la rencontre face au Portugal devient capitale et Pelé revient dans l’équipe. En début de match, le terrible Morais fauche une première fois Pelé, le pied en avant et décollé du sol, ce qui vaudrait automatiquement une carte rouge aujourd’hui. Mais pas alors, pour l’arbitre anglais, M. MacCabe (ça ne s’invente pas)… Morais y va un peu plus tard d’une deuxième agression toujours impunie, qui fait hurler Thierry Roland : « C’est un assassinat prémédité auquel il ne manquait plus qu’un revolver ». Touché, Pelé jouera presque tout le match en marchant (toujours pas de remplacement possible…) et le Brésil s’inclinera 1-3 (doublé d’Eusebio). Après le match, Jetchev félicitera Morais : « J’ai commencé le travail et Morais l’a terminé. » La classe…

7 1969 : son 1.000e but, dans une ambiance de carnaval

Comme expliqué par ailleurs, les statistiques de Pelé divisent les spécialistes. Le 22 octobre 1969, les journaux brésiliens s’accordaient pour dire qu’il en était à 995 buts, toutes compétitions et matches amicaux confondus, même si certains en recensaient 998… Le Roi marquait ensuite 3 buts en 4 matches pour arriver à 999. Le 16 novembre, contre Salvador de Bahia, il tirait sur la barre à la 90e minute. Le 19 novembre, 80.000 fans étaient massés au Maracana, sûrs de vivre un jour historique lors du match opposant le FC Santos au Vasco de Gama dont les défenseurs lui lançaient : « Tu ne marqueras pas aujourd’hui ! » Juste avant le repos, il tirait… sur la barre ! Par après, alors qu’il allait enfin scorer, René, le défenseur du Vasco, marquait exprès contre son camp pour l’humilier. A la 78e, enfin, Fernando le fauchait dans le rectangle. Penalty ! Les joueurs de Santos se rassemblaient sur la ligne médiane tandis que ceux de Vasco le chambraient et déplaçaient deux fois le ballon. Des milliers de spectateurs et de journalistes descendaient des tribunes et s’agglutinaient derrière la cage. Pelé s’élançait et marquait… via le piquet ! Il embrassait le ballon avant d’être submergé par une marée humaine qui le portait en triomphe durant plusieurs tours de terrain. 20 minutes plus tard, le match reprenait devant des tribunes quasi vides. Et Santos préservait sa victoire (2-1) avant de recommencer à fêter son Roi.

8 1970 : son chef-d’œuvre absolu

Ceux qui, comme moi, ont vu jouer le Brésil de 1970, restent persuadés qu’il s’agissait de la meilleure équipe de tous le temps. Avec, évidemment Pelé comme figure de proue, aux côtés des Gerson, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Clodoaldo…

Cette année-là, au Mexique, Pelé a tout tenté, et presque tout réussi. Contre la Tchécoslovaquie, un lob de 50 mètres qui a frôlé le piquet de du grand Viktor. Face à l’Angleterre, un de ces headings impressionnants dont il avait le secret, miraculeusement sorti par Banks. Pelé dira joliment : « J’ai marqué un but mais Banks l’a arrêté ». Devant l’Uruguay, la « feinte du siècle » en réalisant un grand pont sur le gardien Mazurkiewicz… sans toucher le ballon, avant de tirer juste à côté (« Le plus beau but que je n’ai pas marqué »). Et enfin en finale (4-1 contre l’Italie), il a ouvert la marque de la tête, à une hauteur incroyable, avant d’offrir le dernier goal à l’arrière droit Carlos Alberto, son capitaine. Car Pelé n’a jamais été capitaine, ni du Brésil, di du FC Santos, où c’était également Carlos Alberto. Le Roi disait à ce propos : « Ecoutez, je n’ai pas besoin d’être capitaine. Si un autre joueur est déjà capitaine, alors il y a deux leaders dans le match. »

9 1971 : pour son jubilé, il réclame un arbitre carolo !

Les plus anciens d’entre nous se souviennent de Vital Loraux. Ce Carolo pur jus au sourire légendaire fut l’un des meilleurs arbitres belges de l’histoire, officiant notamment lors des Coupes du Monde 1970 et 1974, et dirigeant la finale de C1 en 1974. En 1970, en ¼ de finale du Mondial mexicain (Brésil-Pérou 4-2), sa personnalité impressionna tellement Pelé que celui-ci tint à le rencontrer après le match. Et quand le Roi organisa son jubilé pour sa retraite internationale, (Brésil-Yougoslavie 2-2, le 18 juillet 1971, dans un Maracana pris d’assaut par 140.000 spectateurs), il ne voulut personne d’autre que notre compatriote pour diriger ce match historique. Disparu en 2013 à l’âge de 87 ans, Vital Loraux restait particulièrement fier de cet honneur.

Exilé au Cosmos de New York, le Roi se retirera définitivement le 1er octobre 1977 lors d’un match entre le Cosmos et Santos, les deux seuls clubs de sa carrière, portant le maillot du club américain en première période et celui du club brésilien en seconde. Victoire 2-1 du Cosmos, grâce à un dernier but du Roi, soulevé de terre, en larmes, pour un ultime tour d’honneur. Il a 37 ans et ne jouera plus que quelques matches exhibitions, le dernier en 1990, avec une sélection mondiale de vieilles gloires.

10 Il fête Van Himst avec Cruyff and co !

Surnommé « le Pelé Blanc », Paul Van Himst rêvait évidemment de voir le « vrai » Pelé participer à son jubilé, le 26 mars 1975. Pour cela, il pouvait compter sur Lucien Levaux, l’attaché de presse du Standard, par ailleurs représentant de Puma, qui avait, à la Coupe du Monde 1970, osé aborder Pelé dans son hôtel de Guadalajara, pour lui proposer un contrat commercial que celui-ci avait signé. Sans agent ni tralala. Levaux et Pelé avaient développé une belle amitié, le Brésilien venant régulièrement en Belgique à l’invitation du Liégeois. Et c’est tout naturellement qu’il répondit présent à l’appel de Lucien pour intégrer une sélection mondiale affrontant l’Anderlecht de Van Himst, Munaron, Thissen, Van Binst, Broos, Coeck et Rensenbrink.