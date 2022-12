La styliste Vivienne Westwood est décédée

La styliste britannique Vivienne Westwood est décédée à l’âge de 81 ans ce jeudi. Surnommée « l’enfant terrible de la mode », elle était connue pour ses créations colorées et excentriques, ainsi que pour les messages politiques insufflés dans ses productions.

Westwood s'est fait un nom avec ses styles punk et new wave dans les années 1970 et a habillé certains des plus grands noms de la mode.