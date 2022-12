Pelé va manquer au Brésil et au monde entier

Le roi est mort. Edson Arantes Nascimento, dit Pelé, considéré comme le plus grand joueur de football au monde, est décédé hier à l’âge de 82 ans à Sao Paulo. Unique joueur de l’histoire à avoir gagné trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970) en tant que joueur, il a marqué plus de 1.200 buts et empilé des trophées dans les clubs de Santos et du Cosmos de New York où il a joué. Il aura surtout révolutionné le monde du football et charmé le monde entier.

La vie de Pelé, c’est le récit d’un parcours hors-norme. Enfant, il travaillait comme cireur de chaussures dans la rue, pour subvenir aux besoins de sa famille. Repéré dès l’âge de 12 ans, Il est devenu, à 17 ans, une immense vedette mondiale en gagnant sa première Coupe du monde avec la Seleçao, puis le plus grand footballeur du monde.