Décès de Vivienne Westwood: trois raisons de ne pas oublier the Queen… of Punk

Cette fois, punk is dead. Pour de bon. Vivienne Westwood, l’une des créatrices les plus originales et les plus engagées de l’histoire de la mode, devenue célèbre dès la fin des années 70, a cassé sa pipe. Oh oui, rebelle, sauvage, à la fois tournée vers le futur (de la planète) et le passé (des crinolines), cette femme-là était bien du genre à fumer la pipe.

Jusqu’au bout, les collections qu’elle concevait désormais avec son mari, le créateur autrichien Andreas Kronthaler, auront été puissantes, pertinentes et cohérentes. Trois choses à retenir de celle qui fut une immense influenceuse des décennies avant que le mot influenceuse ne soit inventé.