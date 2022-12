Covid: pas de panique à bord, mais un air de déjà-vu

La fin de la politique chinoise du « zéro covid » chamboule les agendas politiques un peu partout sur la planète. Au cours des dernières heures, plusieurs pays ont choisi, à la manière de l’Italie, d’imposer des tests aux voyageurs venant de Chine. Jeudi, la Commission européenne s’est réunie pour discuter de « possibles mesures pour une approche coordonnée ».

Pas de panique actuellement, mais un sentiment de cacophonie et de déjà-vu. Il y a trois ans, le virus circulait en Chine et le reste du monde s’inquiétait de savoir comment l’y contenir. Aujourd’hui, la Chine ouvre ses frontières et chaque Etat se surprend à soupeser une décision qui promet de faire exploser le nombre d’infections bien au-delà des frontières de l’Empire du Milieu.