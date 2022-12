Vols annulés, perturbations… qu’attendre de la grève Ryanair de ce week-end?

Les chiffres réels des annulations de vols pour ce premier week-end de grève du personnel de cabine de Ryanair à Charleroi se précisent. Sans compter que les pilotes belges de la compagnie ont également mis en garde jeudi contre une mobilisation. Avec, selon les sources, la volonté de montrer que la grève sera un succès ou un échec. Ou un semi-échec/succès.

Pour ce vendredi, premier jour de grève, sur le site des arrivées et départs à l’aéroport de Charleroi, on compte globalement 49 annulations sur 132 mouvements (départs et arrivées) prévus par Ryanair entre 6h20 et 21h55 (37 %). Avec la variable suivante : 25 départs annulés sur 66 et 24 retours annulés sur 66. C’est moins que les 50 % d’annulation annoncée/espérés initialement. Samedi, ce sont 40 vols sur 100 effectués par la low cost irlandaise qui ont été annulés (40 %) tandis que dimanche, ce sont 38 vols sur les 114 mouvements du jour qui ont été supprimés (33 %). Au total, il y aura donc 127 vols annulés sur les 346 qui devaient officiellement avoir lieu ces trois premiers jours. On arrive donc à une moyenne de 36 % des vols annulés, selon les horaires de départ et arrivée affichés sur le site de l’aéroport de Charleroi.

Chaque vol suppose un potentiel d’environ 180 passagers. Avec 127 vols annulés, on arrive donc à un total, sur trois jours, de potentiellement 22.860 passagers touchés. Arrondis à 20.000 puisqu’il faut tenir compte du taux de remplissage des avions et du fait que certains avions peuvent prendre un petit peu plus de passagers que d’autres.

Il est prématuré de compter le nombre de vols qui seront annulés pour le deuxième week-end de grève du personnel de cabine basé en Belgique, fixé les 7 et 8 janvier.

Pour analyser finement ces chiffres, il faut intégrer que le personnel basé à Charleroi œuvre sur les quinze avions Ryanair de cet aéroport. Des avions qui, à eux seuls, assurent quatre ou cinq rotations journalières chacun entre Charleroi et divers autres aéroports européens, donc la majorité des mouvements de Ryanair sur le tarmac carolo.