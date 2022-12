Augmentation de certains salaires, prix de l’eau... ce qui va changer pour les Belges dès le 1er janvier

De nombreux changements sont attendus pour le 1er janvier 2023 en Belgique.

Les salaires augmenteront de 600 euros net par an

Les salaires mensuels nets des Belges, tant dans les secteurs privés que publics, augmenteront au minimum de 50 euros à partir du 1er janvier, et donc de 600 euros net par an, en raison de l’adaptation des barèmes fiscaux et des calculs d’imposition du précompte professionnel, selon les calculs du prestataire de services RH SD Worx. Les autorités ont annoncé mardi la formule clé des nouvelles tranches d’imposition à partir du 1er janvier 2023. Cela est dû à l’indexation annuelle et à l’adaptation des taux d’imposition du précompte professionnel.

Augmentation du tarif social

Le tarif social pour l’électricité et le gaz augmentera en janvier, respectivement de 7,8 % et 9,7 %, selon les données du régulateur fédéral de l’énergie (Creg) publiées vendredi. Le tarif social monohoraire pour l’électricité atteindra, au premier trimestre de 2023, 28,579 cents le KWh (26,510 cents au quatrième trimestre 2022), TVA comprise. Pour le gaz, le montant sera de 3,729 cents le KWh (3,400 cents), TVA comprise.

Un nouvel Etat dans l’espace Schengen

Le 1er janvier, la Croatie rejoindra non seulement la zone euro mais aussi l’espace Schengen. Concrètement, dès le passage à l’an neuf, les contrôles aux frontières terrestres du pays avec la Slovénie et la Hongrie, maritimes dans les ports de l’Adriatique pour les ferries venant d’Italie, seront levés. Même mesure, mais à compter du 26 mars, pour les aéroports.

Nouvelle interdiction dans les gares

Dès ce 1er janvier, la SNCB va honorer un de ses engagements de 2004 : l’interdiction de fumer dans les gares, y compris sur les quais situés à l’extérieur. La décision de principe remonte donc à 2004, avec une interdiction de fumer dans les trains mais aussi dans les gares qui s’inscrivait dans la suite logique de l’interdiction dans les bus en 1976, dans les lieux publics en 1987 ou dans les avions en 1998. Une mesure qui n’avait jamais été réellement appliquée sous prétexte d’un manque de clarté de la réglementation concernant les quais de gare à découvert et, sans doute aussi, parce que certains CEO ou directeurs continuaient à fumer ouvertement dans leurs bureaux.

Dès le premier jour de 2023, donc, l’ensemble du domaine ferroviaire devient non-fumeur, y compris pour les vapoteurs. Par l’ensemble du domaine ferroviaire, à défaut d’une réglementation urbanistique et légale précise, il faut donc comprendre également l’entrée des gares et les parkings. Même à découvert. L’interdiction vaut pour les 550 gares et points d’arrêts, même les quais sans autre infrastructure les plus isolés. La crainte de s’y faire réprimander y sera cependant certainement moindre. Pour les fumeurs, la SNCB assure que « des cendriers seront placés en dehors des flux des voyageurs ». Pour les grandes gares du pays, dotées de nombreuses entrées/sorties, ça risque de ne pas toujours être simple.

Une semaine de plus pour le congé de paternité

Le congé de paternité passera de trois à quatre semaines, dès le 1er janvier. Une évolution logique, mais qui ne va pas encore suffisamment loin car, d’après le dernier baromètre de la Ligue des Familles, 67 % des parents, hommes comme femmes, demandent quinze semaines de congé de paternité.

Le prix de l’eau augmente en Wallonie

L’intercommunale inBW a confirmé jeudi que le prix de l’eau dans la zone qu’elle dessert sera modifié à partir du 1er janvier. Le « Coût Vérité Distribution » passera de 2,26 à 2,47 euros par mètre cube. La raison de cette augmentation est principalement l’inflation touchant les frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance. L’intercommunale brabançonne wallonne souligne toutefois que cette majoration est inférieure à l’inflation, et qu’elle ne tient pas compte de l’augmentation de la facture énergétique d’inBW. L’impact de cette révision du tarif, pour un ménage moyen de trois personnes consommant 100 m3 d’eau par an, est d’environ 2 euros par mois.