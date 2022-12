Une chaîne ferme ses six magasins en Belgique ce vendredi

Les six enseignes baisseront le volet ce vendredi. Plus de 1.200 personnes perdront leur emploi.

Six magasins Makro fermeront leurs portes ce vendredi à 15h30. Avant une probable faillite prononcée en janvier. Une liquidation totale a été mise en place notamment dans le magasin carolo à Lodelinsart qui occupe 190 personnes. Au total, ce sont 1.200 personnes qui vont perdre leur emploi.

Cette issue laisse un goût amer au personnel. Qui pointe des « erreurs de management », ces dernières années : « La suppression des rayons proposant l’électroménager et l’électronique, au profit de MediaMarkt ; le maintien d’une carte d’accès au magasin », alors que le modèle des hypermarchés entrait en crise. « Et les repreneurs ont montré ces dernières semaines qu’avec une communication plus agressive, on pouvait attirer de nouveaux clients », estime un délégué syndical.