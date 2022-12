«Il sera toujours le Roi», «Immortel»: la presse mondiale rend hommage à la légende du football Pelé (photos)

Le Brésilien Pelé, première star planétaire du football et attaquant de génie qui a révolutionné la pratique du ballon rond, est mort à l’âge de 82 ans après avoir lutté pendant plus d’un an contre le cancer

Le Brésil se réveille vendredi pour la première fois depuis 82 ans sans Pelé, le « Roi » du football décédé la veille et pour lequel le pays entame un deuil national de trois jours. Depuis l’annonce de son décès, les hommages pleuvent des quatre coins du monde et la presse internationale en fait sa Une ce vendredi matin.

Le quotidien brésilien O Globo propose quatre couvertures illustrant les plus grands moments de sa carrière avec un même titre : « Pelé est éternel ».

« Il sera toujours le Roi », titre Le Jornal de Brasilia, tandis que Estadao écrit « Pelé est mort, le football perd son roi »

Chez le voisin argentin, qui a pleuré la mort de sa légende Maradona il y a deux ans, Olé évoque une « réunion au sommet dans le ciel ». Clarin ne s’arrête pas à la rivalité sur le terrain entre l’Argentine et le Brésil et voit en Pelé « la première grande star du football ».

Aux États-Unis, le New York Times salue la mémoire de « l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, qui a transformé le sport du XXe siècle » et s’attarde sur l’histoire de « ce jeune homme aux origines si modeste qui est devenu Pelé » écrite à travers « le coeur de générations de ses compatriotes et de fans dans le monde entier ».

En France, Libération titre sobrement « Pelé Seleciao » pour faire ses adieux au « footballeur mythique ». « Il était un Roi », peut-on lire sur la Une de L’Équipe, qui a teinté son logo des couleurs brésiliennes.

Au Royaume-Uni, pays où est né le football que Pelé a sublimé durant toute sa vie, nombreux journaux ont laissé une grande place pour mettre à l’honneur Pelé. « Le vrai GOAT », « Longue vie au Roi », « Immortel » ou encore « Au revoir au plus grand », ornent les Unes britanniques.

En Espagne, c’est le titre « Le Roi » qui domine les Unes de Mundo Deportivo, Sport ou encore AS, ce dernier mettant en évidence les pieds de Pelé en illustration.

Marca se distingue en insistant non pas sur une photo, mais sur le nom de Pelé. « Jamais quatre lettres n’ont été aussi grandes », écrit le quotidien espagnol en sous-titre.

« Il était une fois le Roi », titre la Gazzetta dello Sport. « Il s’est éteint à 82 ans : le conte de fées du champion qui a donné du bonheur au Brésil et enchanté le Monde », écrit plus loin le journal italien. Le Corriere dello Sport titre de son côté « Le Roi est mort ».