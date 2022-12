Un nombre record de maisons de repos sur «liste noire»

Le nombre de maisons de repos faisant l’objet d’une surveillance accrue a toujours fluctué entre 10 et 15 ces dernières années, mais depuis quelques mois, ce nombre est passé à 25. Jamais auparavant autant de maisons de repos n’ont figuré sur la « liste noire », rapportent vendredi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et le Belang van Limburg.

Il s’agit d’une liste des centres de soins résidentiels qui ne peuvent tout simplement pas se débarrasser de certains déficits et doivent subir des contrôles supplémentaires. Ils ne disparaîtront de cette liste noire que lorsqu’ils auront apporté des « améliorations structurelles » suffisantes. Ceux qui s’entêtent devront un jour ou l’autre fermer leurs portes.

Ces derniers mois, de très nombreuses maisons de repos ont été ajoutés à la liste en peu de temps, sans pour autant en disparaître. Actuellement, il y 24 maisons de repos et un groupe de résidences-services sous surveillance accrue. Par ailleurs, l’Agence pour les soins et la santé a déjà annoncé que six des 25 institutions perdront leur accréditation – dont le Park Lane d’Anvers, la maison de retraite la plus chère de Flandre.