Les Una: les derniers tailleurs de pierre de la planète (vidéo)

Sur les hauts-plateaux de Papouasie occidentale s’étend le territoire des Una. Les Una sont les derniers tailleurs de pierre de la planète.

Depuis le choix de la roche que l’on ne trouve qu’au bord de la rivière Heime, jusqu’à la finition des pierres polies, c’est un travail long et fastidieux. Avec ces pierres, ils fabriquent des haches et des herminettes qu’ils vont échanger contre d’autres marchandises avec les autres tribus de l’Est et de l’Ouest du territoire Una.

En partenariat avec «The Explorers», «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre.