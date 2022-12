Grève Ryanair: jusqu’à 600 euros d’indemnité, voici comment les récupérer

Suite à une grève du personnel de cabine Ryanair, moins de la moitié des vols seront annulés, affectant potentiellement environ 20.000 passagers. S’ajoute à cela, la menace de grève des pilotes belges de la compagnie.

Comment se faire rembourser ?

Test Achats rappelle qu’en cas d’annulation de la part de la compagnie aérienne, celle-ci est tenue de proposer aux passagers une alternative. Soit vous pourrez prendre un autre vol, soit vous pourrez être remboursé.

Une compensation est également prévue en cas de retard ou de vol alternatif. En fonction du temps d’attente, une indemnisation allant de 250 à 600 euros peut vous être octroyée. La compagnie propose aux voyageurs touchés de se rendre sur son site afin d’effectuer une demande de compensation. « L’indemnisation monétaire est déterminée par les distances entre les aéroports de départ et d’arrivée », peut-on lire sur le site.

– 250 euros pour les vols de 1.500 km ou moins ; ou

– 400 euros pour les vols intra-européens de plus de 1.500 km et pour tout autre vol entre 1.500 km et 3.500 km ; ou

– 600 euros pour tous les vols hors UE de plus de 3.500 km.

Dans le cas où vous êtes bloqués à l’étranger, une compensation pour les repas et les nuitées sont prévues.

Les vols impactés ce week-end

Pour ce vendredi, premier jour de grève, sur le site des arrivées et départs à l’aéroport de Charleroi, on compte globalement 49 annulations sur 132 mouvements (départs et arrivées) prévus par Ryanair entre 6h20 et 21h55 (37 %). Avec la variable suivante : 25 départs annulés sur 66 et 24 retours annulés sur 66. C’est moins que les 50 % d’annulation annoncée/espérés initialement. Samedi, ce sont 40 vols sur 100 effectués par la low cost irlandaise qui ont été annulés (40 %) tandis que dimanche, ce sont 38 vols sur les 114 mouvements du jour qui ont été supprimés (33 %). Au total, il y aura donc 127 vols annulés sur les 346 qui devaient officiellement avoir lieu ces trois premiers jours. On arrive donc à une moyenne de 36 % des vols annulés, selon les horaires de départ et arrivée affichés sur le site de l’aéroport de Charleroi.