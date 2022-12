«Je ne peux pas me mentir à moi-même»: l’ambassadrice israélienne en France jette l’éponge

Elle a publié sa lettre de démission sur son compte Twitter. « Votre politique, les déclarations des ministres de votre gouvernement et les intentions de législation sont contraires à ma conscience, à ma vision du monde et aux principes de la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël », indique Yael German. « Dans ces conditions, je ne peux pas me mentir à moi-même et continuer de représenter une politique différente de manière tellement radicale de tout ce en quoi je crois et c’est pour cela que je vous présente ma démission de mon poste d’ambassadrice d’Israël en France. » Historienne de formation, Yael German a milité au sein du parti de gauche Meretz ainsi que dans le parti du Premier sortant Yaïr Lapid.

Binyamin Netanyahou a effectué son retour au pouvoir grâce à une alliance avec des partis d’extrême droite religieux, marquant la coalition la plus à droite de l’histoire du pays. Dans les lignes directrices, on peut lire : « Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la Terre d’Israël. Le gouvernement encouragera et développera l’expansion de la présence juive dans toutes les parties de la Terre d’Israël – en Galilée, dans le Néguev, dans le Golan et en Judée et Samarie », le nom donné à la Cisjordanie occupée.