Prix de l’énergie: l’électricité sera presque gratuite le soir du Nouvel An

Le prix moyen quotidien qui sera en vigueur ce samedi sera le plus bas de cette année. En revanche, le mois d’août avait brièvement enregistré un pic de 700,41 euros par mégawattheure.

L’électricité en Belgique sera presque gratuite le soir du Nouvel An, selon l’enquête quotidienne de la bourse Epex spot. Pour l’électricité livrée le samedi, le prix moyen dans notre pays est de 5,76 euros par mégawattheure. Le moment le plus cher est entre 18 et 19 heures du soir (27,93 euros), tandis que dans la dernière heure de l’année, il devrait tomber à 0,13 euros par mégawattheure.

Le prix quotidien de l’électricité est en baisse depuis plusieurs jours consécutifs, grâce notamment à la quantité record d’énergie éolienne produite ces derniers jours. En outre, le temps très doux et le fait que plusieurs entreprises sont fermées en raison des vacances de Noël – et que la demande est donc en baisse – jouent également un rôle.

Le prix moyen quotidien qui sera en vigueur ce samedi sera le plus bas de cette année. Le 31 décembre 2021, l’électricité était encore un peu plus chère : le « prix day-ahead » était alors en moyenne de 9,68 euros par mégawattheure. En revanche, le mois d’août a brièvement enregistré un pic de 700,41 euros par mégawattheure.

Samedi, le prix de l’électricité en Belgique était également le quatrième plus bas d’Europe