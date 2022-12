Le Standard partage face à la Juventus en amical (1-1)

Le Standard a partagé l’enjeu 1-1 avec la Juventus, qui a aligné deux équipes, ce vendredi après-midi lors d’un match amical disputé à l’Allianz Stadium de Turin. L’équipe liégeoise avait ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu, sur un but contre son camp de Danilo, à la lutte avec par Perica, après un sortie complètement loupée de Szczęsny. La formation italienne avait recollé au score à la 57e minute, sur un penalty converti par Soulé consécutif à une intervention fautive de Dussenne.

En première mi-temps, la formation liégeoise avait fait bonne figure en se ménageant, en plus du but, quelques belles occasions, par Balikwisha dont la frappe puissante s’était écrasée sur la barre transversale du but défendu par Szczęsny (24e), Zinckernagel sur une tentative repoussée par le gardien polonais (36e) et une reprise de la tête de Laifis placée jute à côté du but italien (38e). De l’autre côté, la Juventus s‘était montrée menaçante grâce à Kean en tout début de match, puis par Miretti qui, isolé par Milik, trouva le poteau (34e) avant que Bodart ne doive dévier au-dessus de sa transversale un envoi lointain de Bremer (41e).

La deuxième période fut beaucoup plus compliquée pour le Standard, qui eut beaucoup plus de difficulté à sortir de sa moitié de terrain et dut se battre pour résister aux assauts turinois, même si Henkinet, monté au jeu au repos, n’eut pas trop de travail à effectuer.

Ronny Deila a fait appel aux services de 20 joueurs, seul le troisième gardien Mathieu Epolo n’obtenant pas de temps de jeu, alors que Dussenne et Alzate, plutôt convaincant à la récupération, devant la défense, ont disputé l’entièreté de la rencontre.

Standard : Bodart (46e Henkinet), Melegoni (65e Fossey), Dussenne, Bokadi (65e Noubi), Laifis (65e Laursen), Dönnum (83e Dragus), Alzate, Balikwisha (83e Kuavita), Davida (65e Canak), Zinckernagel (83e Calut), Perica (65e Ohio).

Juventus : Szczęsny (46e Perin), Alex Sandro (46e Huijsen), Bremer (46e Rugani), Danilo (46e Gatti), Kostić (46e Iling-Junior), Miretti (70e Sersanti), Locatelli (36e Barrenechea), McKennie (46e Fagioli), Aké (60e Barbieri), Kean (46e Soulé), Milik (46e Compagnon).