L’actualité internationale de 2022: le peuple ukrainien, héros malgré lui

Ils et elles ont fait vaciller le régime, secoué les institutions, révélé des scandales. Si l’année 2022 aura été celle du retour fracassant de la guerre sur le continent européen, elle aura aussi été celle de formidables soulèvements. Avec, à leurs racines, des femmes et des hommes dont le courage, la résistance et les convictions auront permis de bousculer les certitudes des plus grands. En cette fin d’année, Le Soir tire le portrait de ces figures de la société civile, de l’Ukraine à l’Afghanistan en passant par l’Iran.