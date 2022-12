Good Move: ce que Bruxelles peut apprendre de Barcelone

L’horloge indique 21h30 et la nuit englobe le quartier de Gracia, à Barcelone. Dans la rue d’Asturies, des grosses boules de Noël blanches, rouges et bleues illuminent le flux ininterrompu de piétons. En ce mois de décembre, les températures avoisinent les 12 degrés. Quelques échoppes et restaurants sont encore ouverts au public. A quelques mètres de la station de métro Fontana, sur le coin de cette rue, deux amies profitent d’une terrasse. Installées à un petit restaurant de tapas, elles savourent un dernier verre. « J’habite le quartier et je l’adore. Il y a tout ce dont j’ai besoin à proximité et la qualité de vie y est très bonne », résume Eva, 45 ans. Apprécié par les touristes, le quartier possède un véritable ancrage local. « C’est un lieu populaire et très catalan. De nombreux locaux y habitent », explique Oussama, 35 ans. La piétonnisation d’une partie du district joue sans doute dans son dynamisme actuel. En 2005, Gracia a fait partie des premiers quartiers de mobilité apaisée de Barcelone.