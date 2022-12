Championnats du monde de darts: «The dream maker» veut aller au bout de son rêve

Historique : il n’y a pas meilleur adjectif pour qualifier le duel que se sont livré Kim Huybrechts et Dimitri van den Bergh vendredi à l’Alexandra Palace de Londres. Deux Belges pour une place en quarts de finale d’un Mondial, l’événement était total, d’où la présence de nombreux fans dans l’immense salle.

Et ce n’est peut-être pas terminé vu la forme de « Dancing Dimi », victorieux en moins d’une heure (quatre sets à zéro). Celui qui avait glané à deux reprises le titre de champion du monde chez les juniors puis qui avait remporté le prestigieux tournoi World Matchplay continue de faire sensation à « Ally Pally ».

Son calme, sa dextérité et sa réussite tranchent avec son côté expressif : en montant sur le podium, il gigote sur « Happy » de Pharrell Williams. Puis, fléchettes à la main, il se montre imperturbable. Et ce, même quand son ami et rival le bouscule comme lors d’une seconde manche dantesque.