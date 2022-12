Télécom: les prix continuent de grimper, comment économiser?

C’est une tradition jamais très réjouissante dans le secteur des télécoms. Tous les ans, en début d’année, les principaux opérateurs du pays mettent à jour leurs tarifs. L’« update » 2023 a une particularité, il est particulièrement douloureux. Si l’année passée, les hausses se chiffraient à trois ou quatre euros en plus par mois, ici, on atteint parfois sept euros de plus (soit 84 euros de plus par an). Une conséquence, toujours, de l’inflation. « Elle entraîne une hausse significative des coûts en salaires, énergie et appareillage technologique », explique-t-on chez Proximus. « Nous sommes contraints d’augmenter les prix de nos offres mobiles et fixes en raison de la situation économique actuelle », justifie pour sa part Orange. Côté consommateur, il est peut-être temps de vous pencher sur le contenu de votre abonnement et, peut-être, d’effectuer quelques changements.