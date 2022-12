Wout van Aert gagne au sprint à Loenhout devant le Néerlandais Mathieu van der Poel

Dans une course très animée, et revanchard après sa 3e place la veille à Diegem derrière le champion de Belgique et le Britannique Tom Pidcock, le Néerlandais Mathieu van der Poel a fait le forcing dans le dernier tour pour distancer ses deux rivaux, mais Wout van Aert n’a rien lâché pour recoller en fin de parcours. L’Anversois s’est montré le plus véloce au sprint pour battre van der Poel.

Ce trio - van Aert, van der Poel et Pidcock - s’était isolé dès les premiers tours de roue dans la boue. Le champion du monde britannique a souvent joué à l’élastique, mais a recollé juste à temps pour le sprint. Il termine tout de même 3e.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Shirin Van Anrooij (Baloise Trek Lions) devant la Luxembourgeoise Marie Schreiber, 2e, et une autre Néerlandaise Manon Bakker. Première belge, Alicia Franck est 10e.

Van Anrooij, 20 ans, décroche son 3e succès de la semaine après Gavere en Coupe du monde et Mol en Exact cross aussi. Elle s’était imposée chez elle aux Pays-Bas à Beekse Bergen (Coupe du monde).

D’autres cadors, comme les autres Néerlandaises, Fem van Empel, Lucinda Brand, Denise Betsema, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado ou Annemarie Worst, étaient absentes pour diverses raisons.