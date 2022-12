Entrée de la Croatie dans l’espace Schengen et la zone euro: voici ce qui va changer

L’espace Schengen et la zone euro accueillent un membre de plus à partir de ce 1er janvier. La Croatie et ses 3,9 millions d’habitants font leur entrée dans ces deux clubs quasiment dix ans après avoir rejoint l’Union européenne. La zone euro comptera désormais 20 membres et l’espace Schengen 27. C’est un jour historique pour ce petit pays des Balkans, qui a affiché une belle croissance économique ces sept dernières années – en bonne partie grâce à l’essor du tourisme – mais qui figure toujours parmi les plus pauvres de l’Union européenne et a vu sa population diminuer de pratiquement 10 % en dix ans.

1