En Belgique, des anthologies en pagaille

Ne parlez pas de « guerre linguistique » au Liégeois Valéry Dvoïnikov. Pour lui, « il y a toujours eu deux langues parlées en Ukraine, et jamais il n’y a eu de problème avant que la politique ne s’en mêle. » Le traducteur-poète entend bien nous le prouver, en participant à pas moins de trois anthologies poétiques distinctes qui, dès février 2023, vont dresser un tableau mêlé de la poésie ukrainienne, quelle que soit la langue utilisée. « La moitié des poètes que nous avons écrivent en ukrainien, l’autre en russe, et tous se considèrent comme des purs Ukrainiens », note Valéry Dvoïnikov. « D’ailleurs, que ce soit en russe ou en ukrainien, leurs poèmes sont souvent dirigés contre la guerre et contre le pouvoir en Russie. Nous avons par exemple une poétesse qui habite Kharkiv, écrit en russe et sa poésie est un combat contre l’invasion russe, rédigé avec une force incroyable.