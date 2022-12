Météo: l’IRM élargit son alerte jaune, le numéro 1722 activé

L’Institut royal météorologique (IRM) a lancé vendredi une alerte jaune pour de la pluie dans les provinces de Namur et Luxembourg. Entre vendredi 17h00 et samedi 11h00 les précipitations cumulées pourraient atteindre 25 à 30 l/m² voir un peu plus dans le sud du relief ardennais.

Le SPF Intérieur a par ailleurs activé temporairement le numéro 1722 pour les appels non-urgent, soit pour des dommages causés par une tempête ou des dégâts des eaux. Lorsqu’une vie est en danger, c’est bien le 112 qu’il faut composer.