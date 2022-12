Alexandrie: une île artificielle pour contrer la montée des eaux

Une île artificielle est en cours de construction au large d’Alexandrie, dans le delta du Nil, et aura pour nom Abu Qir. Son inauguration est prévue pour 2024. Port immense, infrastructures écoresponsables, pôle commercial, économique, Abu Qir doit servir de vitrine pour une Égypte qui se veut moderne et écologique.

Un rapport du GIEC affirme que la région est l’une des trois les plus vulnérables au monde face au changement climatique. Élévation du niveau de la mer et événements météorologiques extrêmes, menacent les 18.000 habitants de la région. Des digues sont en construction le long des côtes du pays, financées par le ministère égyptien des ressources en eau et de l’irrigation et par le fond vert pour le climat (ONU). Aujourd’hui c’est carrément une île qui s’élève, pour limiter les effets du changement climatique sur le delta.