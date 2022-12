Est-il possible d’avoir le covid et la grippe en même temps?

Une étude publiée en juillet 2022 dans le journal Virology par des chercheurs de l’Université de New York et relayée par Sciences et Avenir a étudié cette question chez des hamsters.

Avoir le Covid et la grippe en même temps c’est possible, selon nos confrères de La Voix du Nord. C’est en décembre 2021 que le premier cas d’une femme infectée par les deux virus à la fois a été repéré, en Israël. Cette double infection porte même un nom : Flurona, combinaison de « flu » (grippe, en anglais) et de coronavirus.

Attention, si les deux virus peuvent coexister dans l’organisme ils ne se mélangent pas pour créer une nouvelle maladie, comme l’explique l’OMS : « Si le virus de la grippe et le SARS-CoV-2 (le virus responsable du Covid-19) infectent une personne simultanément, cela ne signifie pas qu’une nouvelle maladie est apparue ».

Par contre être infecté par les deux maladies en même temps peut augmenter la gravité de la maladie et le risque de décès. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet en mars 2022 le montre. Sur les 6 965 patients porteurs du Covid sur lesquels porte l’étude, 583 (8,4 %) avaient une co-infection dont 227 un virus grippal. « La co-infection par des virus de la grippe a été associée à une probabilité accrue de recevoir une ventilation mécanique invasive (…) Les co-infections étaient toutes significativement associées à une augmentation des risques de décès », note l’auteur.

Il est impossible de déceler par les symptômes que l’on est infecté à la fois à la grippe et au Covid, car les symptômes sont très similaires. Au quotidien, la plupart des personnes co-infectées ne le savent d’ailleurs pas : une fois que l’on a été testé positif au Covid, on ne se teste généralement pas pour la grippe (même si, rappelons-le au passage, le test est aussi disponible en pharmacie !).

Mieux vaut avoir la grippe avant le Covid que l’inverse

Une étude publiée en juillet 2022 dans le journal Virology par des chercheurs de l’Université de New York et relayée par Sciences et Avenir a étudié cette question chez des hamsters. La gravité était plus importante s’ils attrapaient le Covid avant la grippe que l’inverse. Quand les animaux étaient infectés par la grippe trois jours avant le Covid, la charge virale du coronavirus était beaucoup plus basse que chez ceux atteints uniquement du Covid ou exposés aux deux virus en même temps. Dans le cas où les hamsters avaient la grippe puis le Covid, la réponse immunitaire du corps à la première infection permettait en fait au corps d’attaquer plus efficacement le Covid ensuite !