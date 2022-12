Un nouveau clou dans le cercueil de Donald Trump

Six années de déclarations d’impôts de l’ex-président américain ont été publiées vendredi par une commission du Congrès américain.

C’est le dernier chapitre d’une longue bataille que les Démocrates viennent de remporter. Ce vendredi, une commission du Congrès américain a rendu public six années de dossiers fiscaux (2015 à 2021) de l’ancien président Donald Trump. La Chambre des représentants, où les Démocrates sont majoritaires, avait obtenu ces documents il y a quelques semaines, puis avait voté en faveur de leur publication pour le grand public. Des documents jalousement gardés après des années de querelles juridiques et de spéculations sur la richesse de l’ancien président républicain et sur ses déboires financiers.