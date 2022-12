Passé colonial de la Belgique: «Non, je ne regrette rien»

Non, rien de rien… Après deux ans de travaux, d’auditions, un voyage sur place, un rapport exhaustif et détaillé, le mandat de la commission parlementaire consacrée au passé colonial de la Belgique se termine le 31 décembre et ne débouche sur rien. « Non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal, tout ça m’est bien égal… » Edith Piaf aurait pu être invitée à la dernière séance. Il n’y aura pas de réparations, pas de fondation et, surtout, pas d’excuses. Paradoxalement, c’est le roi Philippe qui, exprimant à Kinshasa ses « profonds regrets », est allé le plus loin et les libéraux ont sans doute estimé que cela suffisait.