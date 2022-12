La montée de contaminations en Chine menace-t-elle la Belgique ? La réponse de Marius Gilbert

La France et le Royaume-Uni ont rejoint vendredi un nombre croissant de pays dans le monde ayant décidé d’imposer des contrôles aux passagers venant de Chine, après la levée par Pékin de restrictions anti-covid, une précaution jugée «compréhensible» par l’OMS.

En dépit d’une recommandation d’une agence européenne pour la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), jugeant «injustifié» un dépistage dans l’UE au vu du niveau d’immunité en Europe et de la présence des mêmes variants du covid-19 qu’en Chine, Paris et Madrid ont décidé de mesures de contrôle.

Actuellement, la Belgique n’a pas pris de mesures. Marius Gilbert était l’invité de la RTBF ce vendredi soir. Il s’est montré assez rassurant. « Il n’y a pas de facteur de risque supplémentaire au fait qu’il y ait des personnes infectées qui arrivent de Chine » assure le chercheur en épidémiologie de l’ULB. « En Belgique, il n’y a plus grand monde qui n’a pas été soit vacciné, soit infecté. Ça donne un socle d’immunité assez fort ». Pour le scientifique la Belgique et l’Europe ayant déjà été touchées par le variant Omicron, les « les cas vont se diluer ».