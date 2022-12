Stib gratuite, routes fermées, feu d’artifice...: le programme du réveillon à Bruxelles

L’organisation de la circulation sera modifiée à Bruxelles samedi, indique jeudi la Zone de Police de Bruxelles Capitale Ixelles dans un communiqué de presse. Le traditionnel feu d’artifice prévu pour le réveillon du Nouvel An n’y est pas étranger.

Cette année, il sera tiré depuis la place des Palais à minuit. Le site sera ouvert au public à partir de 23h00. Quatre zones seront réservées aux spectateurs: la place des Palais, la place du Trône, le parc de Bruxelles et la rue Ducale. Elles seront accessibles à pied. Une cinquième zone sera destinée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Elle se situe sur la Cour d’Arbitrage (angle rue Ducale/place des Palais, côté Palais Royal).

Plusieurs rues seront interdites aux véhicules motorisés. Dès 14h00, la place des Palais. Dès 20h00, la rue Ducale (entre la rue de la Loi et le boulevard du Régent). Dès 21h00, la rue Royale (entre la rue de la Loi et la place Royale), le boulevard du Régent (entre les rues Lambermont et Ducale) ainsi que la rue de la Pépinière (entre la rue du Namur et la place du Trône). Enfin, l’avenue des Arts (entre les rues du Luxembourg et Belliard) ainsi que la rue Montoyer (entre la rue du Commerce et l’avenue des Arts) seront fermées à partir de 23h00.

L’entièreté du réseau de la STIB sera gratuite pour les voyageurs à partir de minuit et ce, jusqu’à la reprise du service le 1er janvier. Les lignes de métro et de tram sont prolongées jusqu’à 2h15 du matin, et les lignes de bus Noctis circuleront de minuit à 5h00 du matin. Pour se rendre à la place des Palais en transport en commun, il faut emprunter les lignes 1 et 5 (descendre à gare Centrale ou Arts-Loi) ou 2 et 6 (descendre à Porte de Namur ou Arts-Loi) du métro. Pour des raisons de sécurité, la station Parc sera fermée de 20h00 à 6h00 et la station Trône de 22h00 à 6h00.

Des arceaux pour vélos seront installés sur la place Royale et sur le boulevard du Régent (entre la Porte de Namur et la place du Trône). Par contre, aucun parking automobile ne sera prévu par l’organisateur.

La police bruxelloise rappelle que les citoyens n’auront pas le droit d’emporter des feux d’artifice, des bouteilles ou tout autre objet en verre, des canettes ainsi que tout sac ou bagage. Par ailleurs, elle conseille de venir suffisamment tôt et de laisser les animaux de compagnie à domicile.