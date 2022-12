L'électricité en Belgique sera presque gratuite au soir du Nouvel An, selon l'aperçu quotidien de la bourse au comptant Epex. Pour l'électricité fournie samedi, le prix moyen dans notre pays sera de 5,76 euros par mégawattheure. Le moment le plus cher se situera entre 18h et 19h (27,93 euros), mais dans la dernière heure de l'année, il tombera à 0,13 euro par mégawattheure.

Le prix journalier de l'électricité baisse depuis plusieurs jours d'affilée, en partie grâce à la quantité record d'énergie éolienne produite ces derniers jours. La météo très clémente et le fait que plusieurs entreprises soient fermées pour les vacances de Noël – et que donc la demande baisse – jouent également un rôle.

Le prix quotidien moyen samedi sera le plus bas de cette année.