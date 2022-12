Bientôt de la vaisselle réutilisable dans les fast-foods belges

La mesure sera d’application en France dès le 1er janvier. Chez nous, une proposition a été rédigée par Zakia Khattabi, ministre fédérale de l’Environnement, mais le secteur demande du temps et des aménagements.

En France, c’est la révolution. A partir du 1er janvier 2023, les restaurants de restauration rapide vont devoir servir leurs repas dans des assiettes réutilisables pour les clients qui consomment sur place. C’en sera donc terminé des barquettes jetables pour les frites et des boîtes en carton pour les hamburgers. Fini aussi les gobelets en carton. Même les salades et les sauces seront servies dans des bols qui pourront être lavés après le repas. Pour les restaurateurs réfractaires, l’amende s’élèvera à 7.500 euros. Une dérogation temporaire est cependant prévue pour les petits établissements qui ne peuvent pas accueillir plus de 20 clients à la fois. Selon des chiffres récents, le secteur de la restauration rapide produit, en France, annuellement 220.000 tonnes d’emballages jetables.