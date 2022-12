Dans une rencontre marquée par un doublé contre son camp de Wout Faes, Liverpool s’impose face à Leicester (vidéos)

Leicester a été battu 2-1 par Liverpool, vendredi, lors de la 18e journée du championnat d’Angleterre. Wout Faes a été le héros malheureux du match pour Leicester, avec deux buts contre son camp.

Dès la 4e minute de jeu, Kiernan Dewsbury-Hall transperçait la défense de Liverpool et s’en allait ouvrir le score.

Faes jouait alors de malchance marquant deux fois contre son camp en quelques minutes. A la 38e minute, le Diable rouge se jetait sur un centre de la droite de Trent Alexander-Arnold et envoyait malencontreusement le ballon au fond des filets. Juste avant la pause, Darwin Nunez se présentait devant le gardien de Leicester, Danny Ward. Son ballon piqué heurtait le poteau et retombait sur Faes pour terminer sa course dans le but (45e).