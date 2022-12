Pour quelques degrés de trop

2022 s’achève sur une somme de contradictions. Si la récession se confirme, l’industrie brûlera moins de pétrole et polluera moins. Mais l’appauvrissement qui s’ensuivra frappera au portefeuille des millions d’êtres humains qui loueront le temps béni de l’hyper-consommation.

Le temps. Le temps qu’il fait ou fera est une préoccupation de toujours. Le temps a été longtemps « magnifique, ensoleillé, gris, pluvieux ou pourri ». Aujourd’hui, le temps est bizarre.

Bizarre car fêter l’An neuf avec 14 ºC à Bruxelles, 16 à Paris et 23 dans les Landes, sonne comme une anomalie… de plus en plus courante. Mais ce sont davantage les événements météorologiques extrêmes – inondations, sécheresses, froid intense, tempêtes… – qui inspirent depuis plusieurs années un sentiment de non-retour aussi mystérieux qu’angoissant.