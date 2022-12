Décès de Benoît XVI, le théologien timide qui tenta de nettoyer l’Eglise

Le pape émérite, celui qui, depuis son « grand renoncement » de 2013, était communément connu en Italie comme « l’homme du monastère », n’est plus. Benoît XVI est décédé ce samedi, dans sa dernière demeure romaine, un ancien couvent niché dans les silencieux jardins de la Cité du Vatican. Il avait 95 ans et depuis des années, « il s’éteignait doucement comme une bougie », dans le silence, l’isolement et la prière.