La petite pique de Thibaut Courtois à Karim Benzema après son doublé contre Valladolid (vidéos)

Malgré son doublé contre Valladolid, Thibaut Courtois a estimé que Benzema aurait pu marquer un ou deux buts de plus.

Le Real Madrid s’est difficilement imposé 0-2 à Valladolid, vendredi, lors de la 15e journée du championnat d’Espagne. Thibaut Courtois a été décisif pour le Real avec deux arrêts difficiles avant les buts tardifs de Karim Benzema. En conférence de presse, Thibaut Courtois a lancé une petite pique à l’attaquant français.

Souvent blessé cette saison, Karim Benzema a raté plusieurs échéances dont l’ensemble de la Coupe du monde. Thibaut Courtois a évoqué la gestion de Benzema : « C’est une victoire importante et c’est bien de ne pas avoir pris de but. Les deux clubs ont bien joué. C’est Karim qui nous a sauvé le match. Le Karim de l’an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de rythme. Pour sa confiance, c’est bien de mettre deux buts. »