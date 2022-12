Scholz, Meloni, Macron… le monde réagit au décès de Benoît XVI

Par la rédaction et AFP

Le monde perd une « figure marquante » de l’Eglise catholique après le décès samedi à 95 ans de l’ancien pape Benoît XVI, a estimé le chancelier allemand Olaf Scholz.

« En tant que pape “allemand”, Benoît XVI était pour beaucoup, et pas seulement dans ce pays, un dirigeant de l’église particulier », a déclaré M. Scholz sur son compte twitter, le qualifiant aussi de « personnalité combative » et de « théologien intelligent ».

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Benoît XVI en saluant les efforts de l’ancien pape en faveur d’un « monde plus fraternel ».

« Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel », a tweeté le chef de l’Etat.

La présidente du conseil des ministres d’Italie Giorgia Meloni salue, elle, «un géant de la foi et de la raison».

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique s’est dit « attristé » par la mort du « grand théologien » Benoît XVI.

En Belgique

Chez nous, les Evêques de Belgique expriment « leur communion dans la prière à l’occasion du décès du pape ».