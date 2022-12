«Je veux à nouveau être normal»: un supporter se fait tatouer le nom de Messi sur le front et regrette ensuite (vidéos)

Après la victoire de l’Argentine en Coupe du monde, un fan colombien avait fait inscrire le nom de Lionel Messi sur son visage. Un choix qu’il regrette déjà.

Maicol Quinonez, plus connu sous le nom de « Mike Jambs », s’était filmé en train de se faire tatouer « Messi » sur le front mais aussi « D10S » et trois petites étoiles sur les joues. Une façon de célébrer le troisième sacre mondial de l’Argentine en Coupe du monde.

Cet influencer a tout filmé et posté le tout sur les réseaux sociaux. Cependant, l’euphorie est retombée et dans une nouvelle vidéo, il annonce qu’il regrette.

Il s’exprime ainsi : « La vérité, c’est que je me suis senti très fier les premiers jours, mais je dois avouer que je suis désolé, je suis désolé d’avoir fait ces tatouages, raconte-t-il. Au lieu de m’apporter des choses positives, j’ai eu des milliers de choses négatives, tant sur le plan personnel que dans ma famille. On me dit que je ne suis pas un exemple positif pour la société, que je ne suis pas un exemple positif pour l’humanité, que je ne suis pas un exemple positif pour les enfants et les jeunes. »

Et d’ajouter : « Ma vie a changé de façon négative dans tous les domaines. Beaucoup de gens m’ont dit : ’Tu vas regretter ces tatouages et tu vas vouloir les faire enlever’. Moi j’étais heureux les premiers jours, mais aujourd’hui je suis d’accord avec ces gens. »