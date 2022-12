Deux villes belges annulent leur feu d’artifice

Les feux d’artifice prévus pour le passage à l’An Neuf dans les villes néerlandaises d’Amsterdam et Rotterdam sont annulés en raison de la météo venteuse, ont indiqué les organisateurs. Dans tout le pays, autorités locales et organisateurs se concertent sur la tenue ou l’abandon des spectacles pyrotechniques.

Allumer des feux d’artifice à titre privé, généralement autorisé la nuit de Nouvel An entre 23h30 et 1h est également interdit, ont fait savoir les autorités communales.

A Amsterdam, le feu d’artifice est déplacé au 2 janvier, tandis que non loin de là, à Hilversum, les deux shows sont purement et simplement annulés. A Apeldoorn, plus à l’est, un spectacle lumineux alliant lasers et drones n’aura pas lieu non plus. Dans la foulée, Rotterdam a également annoncé abandonner le feu d’artifice national, tiré depuis le pont Erasme.