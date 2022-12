Victime de racisme, Vinicius sort du silence et tacle la Liga: «Les racistes continuent d’aller dans les stades»

Ce vendredi soir, Vinicius a été victime d’insultes racistes par des supporters de Valladolid. Alors qu’il était en train de quitter la pelouse, différents fans du camp adverse ont violemment insulté Vinicius, imitant même des bruits singes. Sur les réseaux sociaux, Vinicius a réagi.

L’attaquant du Real Madrid a dénoncé ses agissements et critiqué la Liga : « Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est MA faute » peut-on ainsi lire sur son compte Twitter.