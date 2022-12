Le magnifique hommage de Bruno Guimaraes à Pelé avant le match de Newcastle (photos)

Avant chaque match de Premier League ce week-end, les joueurs et le stade entier ont rendu hommage à Pelé, décédé ce 29 décembre à l’âge de 82 ans. Minute d’applaudissement dans chaque stade pour rendre hommage à cette légende de football qui s’est éteinte. Mais Bruno Guimaraes, joueur de Newcastle, a rendu un hommage encore plus symbolique.

Sacré joueur du XXe siècle par la FIFA, meilleur joueur de la Coupe du Monde 1970, FIFA Ballon d’Or d’honneur en 2013. Pelé a disputé 831 matches officiels pour 767 buts. Selon la FIFA, qui comptabilise également tous ses matches amicaux, il aurait disputé 1363 matches et inscrit 1281 buts (dont 6 quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés). En Coupe du donde, Pelé a marqué 12 buts en 14 matches et a inscrit au moins 1 but lors de 4 éditions.