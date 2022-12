Prolongation du nucléaire: pas d’accord en 2022, le fédéral et Engie se laissent «quelques jours»

Alexander De Croo avait affirmé vouloir aboutir avant le 31 décembre, mais ce sera finalement un échec : l’accord attendra 2023. Ce samedi 31 décembre, le gouvernement fédéral et Engie étaient sur le point de conclure un accord portant sur la prolongation de deux réacteurs en Belgique, pour dix ans, Doel 4 et Tihange 3, mais ils ont finalement décidé de se laisser quelques jours pour finaliser les derniers points.

Le gouvernement et Engie tentent de s’accorder depuis plusieurs mois sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 pour les dix prochaines années. La prolongation des deux centrales concerne les hivers 2026/2027 et les suivants. « De nombreuses mesures et des nombreux investissements ont déjà été mis en place pour garantir la sécurité d’approvisionnement d’ici là. », rappelle le communiqué.