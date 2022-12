Nouvel An: les festivités des pays qui sont déjà en 2023 en images

En Australie, au Japon et en Corée, on est déjà passé en 2023. Voici les plus belles images des célébrations.

Adieu 2022 : les huit milliards de Terriens ont commencé samedi à laisser derrière eux une année mouvementée, entre la guerre en Ukraine, l’inflation et le sacre mondial de Lionel Messi, avant d’entrer pleinement en 2023.

En Australie, Sydney a été l’une des premières grandes villes à sonner le passage en 2023, reprenant son titre de « capitale mondiale du Réveillon » après deux années de fermetures et de festivités étouffées par le variant Omicron.

Les frontières australiennes ont depuis rouvert et plus d’un million de personnes ont assisté sur le port de Sydney au lancement de plus de 100.000 engins pyrotechniques.

Dès la mi-journée, des centaines de personnes occupaient les meilleurs emplacements pour assister au spectacle. « C’était une assez bonne année pour nous, se débarrasser du covid, c’est super », a commenté David Hugh-Paterson, 52 ans, installé devant l’Opéra de Sydney. « Si on parvient à rallier tout le monde à la fête et à aborder l’année qui vient avec un optimisme et une joie renouvelés, alors on aura réussi notre coup », a dit l’organisateur du feu d’artifice, Fortunato Foti.

De quoi trancher avec le sentiment laissé par 2022, qui a vu disparaître la reine Elizabeth II, Mikhail Gorbatchev et Shinzo Abe.

A Sydney, en Australie. - AFP.

A Tokyo, au Japon. - AFP.

A Seoul, en Corée du Sud. - AFP.

