Bruxelles: voici le dispositif des autorités pour le réveillon du Nouvel An

Le centre de crise régional (RCCR) sera activé à Bruxelles lors du réveillon du Nouvel An, a annoncé vendredi via communiqué de presse son organisateur, Safe.brussels. Il a pour objectifs principaux de coordonner les services de sécurité et de surveiller de près l’événement.

La Haute fonctionnaire et directrice générale de Safe.brussels, Sophie Lavaux, décrit son rôle: «Aux côtés des représentants des services de secours et d’intervention, je suis le déroulement de la soirée depuis le centre de crise régional en temps réel, ce qui me permet de réagir immédiatement à la situation et de prendre les mesures qui s’imposeraient le cas échéant».

La Zone de Police Bruxelles Capitale Ixelles déterminera la stratégie générale et l’organisation des ressources disponibles. Elle s’assurera notamment du respect de la proscription pyrotechnique décrétée sur le territoire régional jusqu’au 9 janvier.

«Nous espérons que l’interdiction d’utilisation de feux d’artifice sera rigoureusement respectée, pour éviter ainsi une surcharge des hôpitaux et de nos ambulances», souligne vendredi l’Officier-chef de service des pompiers de Bruxelles, Tanguy du Bus de Warnaffe.

Jamais de tout repos

Si l’on en croit les inspecteurs fédéraux du SPF Santé Publique, Frédéric De Fays et Pascal Rosière, le réveillon du Nouvel An n’est jamais de tout repos: «La nuit de la Saint-Sylvestre constitue traditionnellement une nuit chargée pour les moyens de l’aide médicale urgente, les fêtards amenant leur lot de petits accidents, souvent peu graves heureusement».