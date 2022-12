Décès de Benoît XVI: le pape émérite demande «pardon» dans son testament spirituel

Benoît XVI a notamment été mis en cause pour sa gestion de cas de pédocriminalité en Allemagne à l’époque où il était archevêque de Munich (1977-1982).

Le pape émérite Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans, demande « pardon » à tous ceux auxquels il a « causé du tort », dans son testament spirituel rédigé en 2006.

« A tous ceux à qui j’ai causé du tort d’une manière ou d’une autre, je demande pardon du fond du cœur », écrit Joseph Ratzinger, pape de 2005 à 2013, dans ce texte datant du 29 août 2006 et publié samedi soir par le service de presse du Saint-Siège.

L’ancien pape, mis en cause début 2022 pour sa gestion de cas de pédocriminalité en Allemagne à l’époque où il était archevêque de Munich (1977-1982), avait déjà demandé « pardon », tout en assurant ne jamais avoir couvert de crimes. « Je prie que notre terre restera une terre de foi, et je vous en supplie, chers compatriotes : ne vous laissez pas distraire de la foi », écrit également le 265e pape, qui avait surpris le monde entier en renonçant à sa charge avant de se retirer dans un monastère pendant près de dix ans. « Restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas déconcerter ! », exhorte-t-il encore.

Benoît XVI, qui a tenu une ligne conservatrice à la tête de l’Eglise catholique de 2005 à 2013, semble également prendre de la distance avec certaines avancées scientifiques. « J’ai vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j’ai pu observer comment, au contraire, les certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies », écrit-il.

Il remercie également Dieu pour ses parents, sa sœur et son frère ainsi que « les nombreux amis, collaborateurs, professeurs et élèves », qui ont été à ses côtés. « Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie au pied des Alpes. La Bavière, dans laquelle j’ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-même », ajoute-t-il.