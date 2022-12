Tennis: Nadal ne veut pas parler de retraite avant l’Open d’Australie

A un peu plus de deux semaines du début de la défense de son titre à l’Open d’Australie, l’Espagnol sait qu’il devra améliorer sa performance par rapport à la prestation délivrée face à Cameron Norrie. « Je dois être plus rapide physiquement et un peu plus solide », a-t-il analysé. Nadal sera de nouveau en action à l’United Cup dimanche, participant à un match de double avec Paula Badosa contre Daniel Evans et Harriet Dart.